Tuscia Pride 2025 | colori e diritti a Viterbo Antoniozzi | Non è una passerella per la visibilità

Tuscia Pride 2025 | colori e diritti a Viterbo

Il Tuscia Pride 2025 a Viterbo torna con una potente manifestazione di colori e diritti, promettendo una vivace onda arcobaleno che attraverserà il centro storico. Questo evento, in programma sabato 7 giugno alle 15:30, non è solo una passerella per la visibilità, ma un momento di forte denuncia e celebrazione della libertà di tutti.

Sarà una lunga, vivace onda arcobaleno quella che sabato 7 giugno attraverserà il centro storico di Viterbo. Parte alle 15,30 da via delle Fortezze il corteo del Tuscia Pride 2025, pronto a sfilare da porta Romana fino a piazza Dante, passando per le arterie simboliche della città — piazza del.

Il TusciaPride passerà nel centro storico e poi il concerto.

