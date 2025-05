Tuscania volley | miglior match della stagione contro Genzano immenso capitan Buzzelli

Tuscania Volley ha disputato il suo miglior match della stagione contro Genzano, con un’Imponente prestazione guidata dal capitano Buzzelli. Dopo aver superato con successo la Sab Group Rubicone ai vantaggi, i biancoblù si preparano ora alle sfide decisive dei play-off.

Dopo aver superato ai vantaggio, nell'ultimo fine settimana, la Sab Group Rubicone (3-2) e aver staccato il biglietto per il passaggio alla seconda fase dei play-off, la Maury's Com Cavi Tuscania ha incontrato il Genzano. I viterbesi, mercoledì 28 maggio, hanno giocato il miglior match fin qui.

