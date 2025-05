Turni massacranti pagamenti in nero ed escamotage | frutta e sfruttamento così si lavora nelle campagne romagnole

Scopri le drammatiche realtà dei turni massacranti e dei pagamenti in nero nelle campagne romagnole, dove lo sfruttamento e gli escamotage delle aziende privano i lavoratori dei loro diritti. Condizioni di lavoro estenuanti, retribuzioni ingiuste e assenza di riposo sono purtroppo ancora troppo frequenti in questo settore.

Non meno di 9 ore di lavoro al giorno sotto il sole cocente dei mesi estivi, una retribuzione oraria spesso anche molto al di sotto di quanto previsto dal contratto nazionale e, in alcuni casi, niente giorno libero (previsto per legge). Queste sono le condizioni di lavoro che alcune aziende. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Turni massacranti, pagamenti in nero ed "escamotage": frutta e sfruttamento, così si lavora nelle campagne romagnole

Primo giorno sotto la gestione pubblica delle Rsa di Troia e San Nicandro Garganico - Oggi segna il primo giorno sotto la gestione pubblica delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Troia e San Nicandro Garganico, a cura della ASL di Foggia. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Turni massacranti, pagamenti in nero ed escamotage: frutta e sfruttamento, così si lavora nelle campagne romagnole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La guerra degli stagionali. I datori: «Vogliono pure i sabati liberi». Chi cerca: «Turni folli, 6 euro senza riposi e pagamenti in nero» - ANCONA - «Facevo turni massacranti, dalle 4 del pomeriggio a ... ma metà stipendio mi veniva dato fuori dalla busta paga, a nero». Ha la voce stanca Mattia Taliani, 20 anni, studente universitario. 🔗Si legge su msn.com

Turni massacranti nascosti con contratti da poche ore: “Nessun diritto, trattati come schiavi” - Turni massacranti, pagamento in nero, niente ferie e niente garanzie. Oggi Maria ha deciso di denunciare tutto. Al momento dell’assunzione il titolare è stato chiarissimo, contratto di due ore ... 🔗Scrive quotidianodigela.it

Torino, al mercato di Porta Palazzo turni massacranti per operai in nero pagati 8 euro l'ora: in nove verso il processo - Un quadro di sfruttamento e lavoro irregolare, con turni massacranti e in totale assenza di misure di ... connesso al traino manuale di carichi pesanti. Operai in nero pagati poche decine di euro Il ... 🔗Si legge su torino.corriere.it

Turni massacranti, compensi in nero e malattie non pagate: la denuncia dei facchini di Torino