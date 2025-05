Turn on the Light | The Hormonauts tornano con un singolo esplosivo tra ironia consapevolezza e rock contaminato

Scopri il nuovo singolo "Turn on the Light" dei The Hormonauts, un brano esplosivo che unisce ironia, consapevolezza e rock contaminato. Con oltre vent'anni di esperienza, la band torna a sorprendere nel podcast “Unplugged Playlist”, portandoti in un viaggio tra energia travolgente e tematiche attuali.

Un’energia travolgente, uno stile inconfondibile e oltre vent’anni di carriera: sono tornati The Hormonauts, protagonisti della ventesima puntata del podcast “Unplugged Playlist”. Ospiti di Sofia Riccaboni, raccontano la genesi del nuovo singolo “Turn on the Light”, una traccia potente e ironica che denuncia le dipendenze contemporanee e l’abuso di sostanze con uno sguardo critico ma mai pesante. Il brano, nato con spontaneitĂ quasi comica è stato ideato. su una tazza da bagno e rappresenta un grido liberatorio, un invito ad “accendere la luce” e prendere coscienza. “Turn on the Light” è un mix di rockabilly, punk, elettronica e riflessione sociale, che conferma la voglia della band di reinventarsi restando fedele al proprio spirito ribelle. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Turn on the Light”: The Hormonauts tornano con un singolo esplosivo tra ironia, consapevolezza e rock contaminato

