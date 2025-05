Turn heel deludenti

Gli turn heel più deludenti nella storia del wrestling ci insegnano quanto le aspettative possano essere tradite, anche quando iniziative epiche come quelle di Cena e il New Day sembrano promettere un grande impatto. Scopriamo insieme cosa è successo e perché, a volte, le promesse di un cambio di atteggiamento non si trasformano in ciò che ci aspettavamo.

Oggi vorrei affrontare il tema delle aspettative infrante, in particolare riguardo alcuni turn heel. Mi riferisco a un momento storico come quello che ha coinvolto Cena e un altro molto sentito come quello del New Day. In entrambi i casi, i segmenti con cui è partito tutto hanno fatto davvero rumore, ma con il passare delle settimane è stato tutto piuttosto deludente. Quali sono stati gli errori? Riguardo Cena, molti da subito parlavano di turn avvenuto fuori tempo massimo. Per quanto mi riguarda, posso concordare che se fosse avvenuto dieci o quindici anni fa avrebbe fatto ancora più rumore ma, vista la reazione che c'è stata a Elimination Chamber, l'interesse era comunque altissimo.

