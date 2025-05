Turista uccisa da una statuina a Napoli a lanciarla è stata un tredicenne

Scopri i dettagli dell'incidente a Napoli in cui una turista padovana di 30 anni è stata tragicamente uccisa da una statuina caduta dai Quartieri Spagnoli, scoperto essere stato un tredicenne. Un caso che ha suscitato grande scalpore e riflessioni sulla sicurezza e le responsabilità in area turistica.

Napoli, 29 maggio 2025 – Chiuse le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa oltre otto mesi fa da una statuina caduta dall'alto mentre stava passeggiando nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli insieme con il fidanzato. Secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani, il responsabile sarebbe un "tredicenne problematico" forse autore in passato di altri lanci di oggetti dal balcone. Data la sua età, però, non è imputabile e quindi non la procura dei minori non procederà contro di lui. È stata archiviata la posizione del fratello maggiore, mentre resta aperto il filone d'indagine della Procura del capoluogo campano che riguarda la posizione dei genitori e le loro eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turista uccisa da una statuina a Napoli, a lanciarla è stata un tredicenne

Turista milanese bloccato dai carabinieri mentre scrive "Forza Napoli" su monumento - Un turista milanese di 49 anni è stato denunciato a Napoli dai carabinieri mentre stava sprayando "Forza Napoli" sulla chiesa di San Giovanni Battista delle monache in Piazza Bellini. 🔗continua a leggere

