La tragica morte di Chiara Jaconis, turista padovana uccisa dai fendenti di una statuina gettata da un balcone a Napoli, si è rivelata un incidente provocato involontariamente da un bambino di 13 anni. La Procura dei Minorenni di Napoli ha concluso le indagini, evidenziando le circostanze che hanno portato a questa drammatica tragedia nei Quartieri Spagnoli.

La Procura dei Minorenni di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa oltre otto mesi fa mentre stava passeggiando nella zona dei Quartieri Spagnoli Chiara Jaconis, 30enne di Padova residente per lavoro a Parigi, era in visita a Napoli in compagnia del fidanzato e si stava concedendo una passeggiata a poche ore dal volo che dall’aeroporto di Capodichino l’avrebbe riportata a casa quando è stata improvvisamente colpita da un oggetto precipitato da un balcone in via Sant’Anna di Palazzo. L’impatto le ha causato una grave ferita alla testa che, nonostante un delicato intervento chirurgico, le è risultato fatale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Turista uccisa a Napoli da una statuina gettata da un balcone: fu opera di un bambino di 13 anni

