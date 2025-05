Turista picchiato e rapinato Poi l' estorsione | 50 euro per riavere il cellulare

Un turista americano è stato vittima di un'aggressione e rapina improvvisa, subendo anche un'estorsione di 50 euro per riottenere il cellulare. L'aggressore, un 29enne pakistano, è stato prontamente fermato dai carabinieri e denunciato per rapina aggravata ed estorsione.

Oltre al danno la beffa per un turista americano, colpito alla testa e derubato del cellulare, nonché costretto a pagare 50 euro per riaverlo. Il rapinatore è stato fermato dai carabinieri: si tratta di un 29enne del Pakistan, accusato di rapina aggravata ed estorsione. Turista aggredito e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Turista picchiato e rapinato. Poi l'estorsione: "50 euro per riavere il cellulare"

“Non ho monete per il parchimetro, può cambiare?”, ladro distrae turista e le ruba 2mila euro - A Cannobio, sul Lago Maggiore, un turista è caduto nella trappola di un ladro che, con la scusa di cambiare monete per il parchimetro, le ha rubato 2mila euro. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rapina ed estorsione: arrestato un 29enne senza fissa dimora nel centro di Roma - L'uomo di origine straniera è accusato di aver rubato il telefono a un turista in Piazza Vittorio Emanuele, pretendendo 50 euro per restituirlo ... 🔗Segnala rainews.it

Picchiato e rapinato tra i passanti in via Toledo, turista riconosce aggressore: fermato 44enne - era stato picchiato e rapinato dell'orologio che aveva al polso. In sede di denuncia gli agenti hanno mostrato un album con le fotografie di alcuni "volti noti" della zona, già conosciuti per ... 🔗Riporta fanpage.it

Turista 29enne picchiato e derubato a Trastevere: ladri scappano con un Rolex da 30mila euro - Il ragazzo, un turista ventinovenne arrivato a Roma dal Messico, stava passeggiando godendosi la vita notturna del quartiere quando è stato raggiunto e bloccato da due persone che lo hanno ... 🔗Segnala fanpage.it