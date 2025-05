Turista muore annegato durante un bagno in mare in Sardegna | la moglie riesce a raggiungere la riva e si salva

Un turista austriaco di 80 anni è morto annegato nel mare agitato di Valledoria, Sardegna, mentre sua moglie è riuscita a salvarsi raggiungendo la riva. La drammatica vicenda si è verificata il 29 maggio presso la spiaggia di Maragnani.

Nel tardo pomeriggio di oggi 29 maggio un turista austriaco di 80 anni è morto annegato davanti alla spiaggia di Maragnani, a Valledoria, nel Nord della Sardegna. Il mare era agitato: la moglie è riuscita a raggiungere in tempo la riva e a salvarsi.

Turista muore annegato durante un bagno in mare in Sardegna: la moglie riesce a raggiungere la riva e si salva - Nel tardo pomeriggio di oggi 29 maggio un turista austriaco di 80 anni è morto annegato davanti alla spiaggia di Maragnani, a Valledoria, nel Nord della ...

