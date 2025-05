Turista dimentica sul bus lo zaino con 800 euro recuperato dalla polizia

Un turista polacco ha ritrovato il suo zaino dimenticato sul bus a Bergamo, contenente 800 euro, grazie all'intervento rapido della Polizia di Stato. La prontezza degli agenti e la loro presenza in viale Papa Giovanni hanno permesso di recuperare y restituire in modo sicuro i beni smarriti.

Bergamo. Si è accorto di aver dimenticato lo zaino sul pullman. Quando ha visto passare una volante della Polizia di Stato in viale Papa Giovanni, l’ha fermata senza pensarci troppo. I due agenti si sono messi subito alla ricerca del bus, intercettandolo in Città Alta e recuperando lo zaino, restituito al legittimo proprietario: un turista polacco. All’interno non c’erano solo documenti ed effetti personali, ma anche 800 euro. Curiosità a parte, nel bilancio dell’attività della Polizia di Stato rientra l’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Questura. Coinvolti anche Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofila e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Turista dimentica sul bus lo zaino con 800 euro, recuperato dalla polizia

