Turismo accessibile alle persone con disabilità | dalla giunta due milioni di risorse

La Regione Calabria investe 2 milioni di euro per promuovere un turismo accessibile alle persone con disabilità, garantendo servizi più inclusivi e opportunità di viaggiare senza barriere. Questa iniziativa, approvata dalla giunta regionale, mira a rendere le destinazioni calabresi più accessibili e accoglienti per tutti.

La giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, ha approvato, una delibera di variazione di bilancio, richiesta dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, con la quale si dispone l’iscrizione delle risorse assegnate alla regione Calabria dal ministro per la Disabilità di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Turismo accessibile alle persone con disabilità: dalla giunta due milioni di risorse

IDEARE PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ