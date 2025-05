Tumori al cervello | come l’Intelligenza Artificiale può aiutare a verificarne gli sviluppi

Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la diagnosi e il monitoraggio dei tumori cerebrali, offrendo nuove possibilità di sviluppo e trattamento. Grazie ai recenti studi condotti da prestigiose istituzioni, l'AI si conferma uno strumento fondamentale per migliorare la conoscenza e la gestione di questi tumori complessi.

Milano, 29 maggio 2025 – L’intelligenza artificiale al servizio della scienza. Uno degli ultimi sviluppi che mostrano le potenzialità dell’AI in campo sanitario è stato analizzato da un team di ricercatori dell’Humanitas, in collaborazione con i colleghi della Sapienza di Roma e dell’University Hospital di Tubinga. Il tema? I tumori al cervello e le sue evoluzioni a seguito del trattamento radioterapico delle metastasi. Il quesito. Alla base della ricerca c’è una sfida diagnostica cruciale nel campo: distinguere tra le alterazioni radio-indotte del tessuto cerebrale e la progressione del tumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tumori al cervello: come l’Intelligenza Artificiale può aiutare a verificarne gli sviluppi

