Tumore del polmone stop al fumo | crescono le cure anche per forme rare che colpiscono i giovani

Il tumore del polmone, principale causa di morte per cancro in Italia, è frequentemente associato al fumo di sigaretta, che ne provoca oltre il 90% dei casi, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, le nuove terapie stanno espandendo le opportunità di cura anche per le forme rare, offrendo speranza a nuovi pazienti e sottolineando l’importanza di smettere di fumare per ridurre i rischi.

Nove diagnosi di tumore del polmone su dieci sono causate dal fumo di sigaretta, il che equivale, in Italia, a oltre 40mila nuovi casi nel 2023. Va ricordato che al tabacco è legato anche l’aumento di rischio di altri tipi di cancro delle vie respiratorie, come quello della laringe o faringe, o quelli che colpiscono organi dell’apparato digestivo, come pancreas e stomaco. Detto questo, fondamentale è soprattutto giocare d’anticipo su questa patologia. Il che significa parlare con il medico se compaiono segni e sintomi che a volte vengono sottovalutati. Intanto la scienza va avanti. E il percorso di cura prevede una serie di passaggi che possono susseguirsi ma che vanno sempre modulati caso per caso, in base al tipo di tumore e alla stadiazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tumore del polmone, stop al fumo: crescono le cure anche per forme rare che colpiscono i giovani

