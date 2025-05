Tuffo nel passato del Castello di Levizzano con il tour tematico nelle sue sale

Scopri le affascinanti storie del Castello di Levizzano durante un emozionante tour tematico che ti immergerà nel suo passato ricco di eventi e trasformazioni. Appuntamento lunedì 2 giugno alle 16 per una visita guidata unica in cui storia, leggende e architettura si rivelano in ogni sala.

Appuntamento con una visita guidata tematica al Castello di Levizzano, lunedì 2 giugno alle 16. Il Castello di Levizzano è un luogo che ha vissuto tante vite: fortificazione per la popolazione, avamposto difensivo, palazzo nobiliare, è stato scuola, dimora ottocentesca, trasformandosi a ogni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tuffo nel passato del Castello di Levizzano con il tour tematico nelle sue sale

Visita guidata al castello di Levizzano Rangone - Scopri la storia e il fascino del castello di Levizzano Rangone con una visita guidata speciale domenica 18 maggio alle 11 e alle 16. 🔗continua a leggere

