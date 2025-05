Tudor Juventus Sky club orientato ad andare avanti con il mister! Cosa succede dopo il mancato arrivo di Conte | e su Gasperini… Ultime

Scopri le ultime novità sulla Juventus e il futuro di Igor Tudor, con aggiornamenti esclusivi da Sky Sport. Dopo l’addio di Conte al Napoli, il nuovo scenario sulla permanenza di Tudor sulla panchina bianconera vede favoriti i progetti di continuità e stabilità.

Tudor Juventus, gli ultimissimi aggiornamenti sul possibile futuro dell’allenatore croato. Potrebbe restare in bianconero?. Igor Tudor potrebbe restare alla Juventus anche per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, dopo l’ ufficiale permanenza di Conte al Napoli, Tudor sembra orientato a restare in bianconero. Si iniziano a delineare la situazione sulle panchine di Serie A con Allegri che torna sulla panchina del Milan. Rimane in ballo anche il nome di Gasperini che potrebbe andare alla Roma, con l’Atalanta che si starebbe tutelando, monitorando Pioli e Thiago Motta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juventus (Sky), club orientato ad andare avanti con il mister! Cosa succede dopo il mancato arrivo di Conte: e su Gasperini… Ultime

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

