Trump i dazi e Taco | perché la parola fa arrabbiare il presidente

Scopri perché la parola "Taco" può far innervosire Donald Trump, simbolo della sua reticenza sui dazi e il commercio internazionale. Un termine che, senza volerlo, mette in evidenza le indecisioni del presidente statunitense sui dazi e le politiche commerciali.

(Adnkronos) – Guai a dire 'Taco' a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non apprezza l'acronimo creato da un editorialista del Financial Times per descrivere la sistematica marcia indietro del presidente degli Stati Uniti in tema di dazi e commercio. 'Taco' riassume la frase 'Trump Always Chickens Out', 'Trump si tira sempre indietro'. Quando . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump, i dazi e Taco: perché la parola fa arrabbiare il presidente

