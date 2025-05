Trump e Vance contro l’università | Salvini si sente ancora orgogliosamente parte di questi neo barbari?

Scopri come Trump e Vance si sono schierati contro le università, evidenziando le controversie e le posizioni forti che suscitano dibattito nel panorama politico odierno. Leggi le ultime analisi e approfondimenti su questa spinosa questione, affrontando anche il ruolo di Salvini e il suo orgoglio nel contesto di tensioni sociali e culturali.

di Massimo Santantonio Stiamo assistendo, molti di noi attoniti, altri temo gongolanti, a qualcosa di pazzesco. Esiste un vocabolario, esistono parole forti da usare se si vuole. E io credo che queste parole forti si dovrebbero usare come risposta non solo a parole oltraggiose, ma ad atti offensivi. Dobbiamo poter dire che il comportamento di Trump durante i suoi incontri nello Studio Ovale è schifoso, così come il suo atteggiamento verso i media che non gli sono favorevoli. Ma vorrei qui limitarmi, anche perché mi tocca da vicino, a toccare il tema dell’atteggiamento verso le Università, concludendo poi con una domanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it