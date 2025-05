Trump e Iran vicini a un accordo Netanyahu pronto all’attacco?

Trump e Iran si avvicinano a un possibile accordo, mentre Netanyahu si prepara all'ipotesi di un attacco. La complessa crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti rischia di avere ripercussioni fondamentali per il Medio Oriente e l'Italia, che continua a monitorare attentamente questa delicata situazione internazionale.

C’è una fase complicatissima che riguarda l’Iran, Israele e Stati Uniti, ma che per estensione riguarda tutto il resto del mondo, a cominciare dalla regione strategica in cui l’Italia proietta in modo diretto e prioritario le proprie iniziative di politica internazionale — il Medio Oriente e Nordafrica. Il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu potrebbe essere pronto a lanciare un attacco preventivo contro le infrastrutture nucleari iraniane, proprio mentre l’amministrazione statunitense di Donald Trump sta per raggiungere un accordo preliminare per il controllo dell’arricchimento di materiale atomico con Teheran. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump e Iran vicini a un accordo. Netanyahu pronto all’attacco?

