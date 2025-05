Trump avvia processo per revocare ad Harvard l' ospitalità degli studenti internazionali

L’amministrazione Trump ha avviato un procedimento per revocare ad Harvard l’autorizzazione a ospitare studenti internazionali, proseguendo la disputa legale in corso. Questa scelta rappresenta un tentativo di contrastare la causa legale presentata dall’università e potrebbe avere importanti ripercussioni sul settore dell’istruzione superiore negli Stati Uniti.

L'amministrazione Trump ha avviato il processo formale per revocare ad Harvard la possibilità di ospitare studenti internazionali, una mossa che sembra mirare a smantellare la causa legale intentata con cui l'università ha cercato di resistere contro questa iniziativa la settimana scorsa. Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno informato oggi un giudice federale che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha inviato all'università un "Avviso di Intenzione al Ritiro" dal programma per studenti e visitatori di scambio ( SEVP ). L'avviso di cinque pagine, recapitato mentre a Harvard sono in corso le lauree, elenca diversi motivi per cui il governo intende revocare ad Harvard la facoltà di accogliere studenti stranieri - tra queste l'accusa che l'università non abbia rispettato gli obblighi di segnalazione riguardanti gli studenti stranieri e non stia mantenendo un ambiente "libero da violenza e antisemitismo " - concedendo all'ateneo 30 giorni di tempo per rispondere con dichiarazioni giurate o altre prove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump avvia processo per revocare ad Harvard l'ospitalità degli studenti internazionali

