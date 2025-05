Trump annuncia aggiornamenti su Putin in due settimane e possibile incontro con Zelensky

Durante un incontro nello Studio Ovale, Donald Trump ha annunciato che fornirà aggiornamenti entro due settimane sulle mosse di Putin riguardo alla crisi in Ucraina e ha lasciato aperta la possibilità di un incontro con Zelensky. Rimanete aggiornati sulle ultime news sulle relazioni internazionali e le strategie di Trump in questa delicata fase globale.

Durante un incontro tenutosi nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che fornirà aggiornamenti entro due settimane riguardo alle intenzioni di Putin in merito alla situazione in Ucraina. In un clima di delusione per l'evoluzione degli eventi nel Paese europeo, Trump ha sottolineato la necessità di valutare attentamente ogni

