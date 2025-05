Truffa romantica cinque denunce per riciclaggio

Sei curioso di conoscere i dettagli della recente truffa sentimentale che ha portato alla denuncia di cinque persone per riciclaggio tra San Gemini e altre regioni italiane? Scopri come le frodi romantiche si traducono in reati finanziari e quali sono le ultime novità su questo caso.

San Gemini (Terni), 29 maggio 2025 – I carabinieri hanno denunciato per riciclaggio cinque persone, due donne italiane e tre stranieri di origini africane, tra i 26 ed i 72 anni, residenti in diverse regioni d'Italia, per una " truffa sentimentale ". Nel marzo scorso un'anziana ultrasettantenne della provincia di Terni si era rivolta all'Arma denunciando un raggiro sentimentale, noto anche come " romance scam ", mediante il quale era stata a indotta a versare ripetute somme di denaro con ricariche di carte prepagate, per un totale di circa 25mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva conosciuto, nell'autunno del 2023, su un social network, un uomo, apparentemente più giovane per quanto desumibile dalle immagini del suo profilo, che aveva affermato di vivere all'estero.

