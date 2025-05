Truffa Poste è tornata di moda e sta circolando nuovamente

La truffa Poste è tornata di moda, e gli hacker stanno nuovamente colpendo con SMS fraudolenti che sembrano ufficiali. Se ricevi un messaggio sospetto che segnala un trasferimento di denaro in fase di approvazione, è importante riconoscere i segnali di frode e proteggere i tuoi dati personali.

Sta circolando un nuovo tentativo di frode ai danni dei clienti di Poste Italiane. Si tratta di un SMS, apparentemente innocuo, che segnala un presunto trasferimento in fase di approvazione: "Il trasferimento di 980,00 euro è in fase di approvazione. Se non sei stato tu chiama il servizio clienti ALLERT: 392.". Il messaggio arriva da un numero mobile (come 379 o 392) e invita a contattare un finto servizio clienti. Chi lo riceve potrebbe pensare a un errore o a un attacco informatico e proprio su questo gioca il truffatore. Dietro questo tipo di comunicazione si nasconde una truffa ben congegnata, in grado di spingere anche gli utenti più cauti a cadere nel tranello.

