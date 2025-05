Truffa anziana individuato e denunciato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato individuato e denunciato per aver truffato un'anziana di Ospedaletto d’Alpinolo, convincendola a consegnare 1.500 euro in contanti con la scusa di un plico urgente destinato al nipote. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di smascherare il truffatore e di tutelare la vittima da ulteriori rischi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un plico urgente destinato al nipote: così un’anziana di Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino, ha consegnato 1.500 euro in contanti al falso corriere, salvo poi accorgersi di essere rimasta vittima di una truffa. Le indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia dell’anziana hanno consentito di individuare il responsabile: si tratta di un 21enne residente in provincia di Napoli che su disposizione della Procura di Avellino è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il suo domicilio. Gli investigatori sono al lavoro per risalire ai possibili complici e ad eventuali responsabilità dell’indagato in analoghe truffe consumate in provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa anziana, individuato e denunciato un 21enne

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – Un giovane di 20 anni, A.P., è stato arrestato per truffa aggravata dopo aver ingannato un'anziana, convincendola a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di essere un carabiniere. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Truffa del finto carabiniere nelle Madonie, denunciato un giovane; Monte Urano, truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana. Denunciato 30enne campano; Si finge Carabiniere per truffare un anziano, arrestato 20enne catanese; Truffano un anziano a Itala, due giovani bloccati dai carabinieri: uno finisce in manette. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Truffa anziana, individuato e denunciato un 21enne - Un plico urgente destinato al nipote: così un'anziana di Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, ha consegnato 1.500 euro in contanti al falso corriere, salvo poi accorgersi di essere rimast ... 🔗Come scrive ansa.it

Truffe, per gli anziani è un incubo continuo: ogni mese 150 colpi con denuncia, come difendersi - Bussano alla porta spacciandosi per dipendenti o tecnici dell’acquedotto o dell’Enel: tutto per entrare in casa e derubare gli anziani soli. In altri casi si fingono amici dei figli, ... 🔗Riporta ilgazzettino.it

Castrolibero, truffa e rapina anziana fingendosi un carabiniere: arrestato - Ennesima truffa ai danni di un'anziana con il metodo del 'finto carabiniere '. È accaduto a Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove i carabinieri, su indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, ... 🔗Si legge su rainews.it