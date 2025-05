Trovato un pitone reale a Villanova Canavese | è molto denutrito e ha traumi le sue condizioni sono critiche

Lo scorso 27 maggio 2025, a Villanova Canavese, gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto un pitone reale in condizioni critiche, denutrito e con traumi evidenti. La scoperta, avvenuta vicino al ponte sul fiume Stura, solleva preoccupazioni sulla presenza di serpenti esotici illegali nella zona e sulla necessità di interventi rapidi per il suo recupero.

Nel pomeriggio dello scorso martedì 27 maggio 2025, vicino al ponte sul fiume Stura a Villanova Canavese, chiuso da un mese per i danni subiti a causa dei recenti eventi alluvionali, gli agenti della polizia locale hanno trovato un pitone reale.

