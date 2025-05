Trovato con oltre cento grammi tra cocaina marijuana e hashish | lascia il carcere

Un 25enne di San Pietro Vernotico, arrestato con oltre 120 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish, lascia il carcere e passa ai domiciliari. L’arresto è avvenuto martedì scorso, durante una perquisizione dei carabinieri che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti di diverse quantità .

SAN PIETRO VERNOTICO - Lascia il carcere e va ai domiciliari il 25enne sampietrano, P.T., arrestato martedì scorso dai carabinieri della locale stazione perchè trovato con 90 grammi di cocaina, 30 di marijuana e 3 di hashish durante una perquisizione veicolae e domiciliare. Il giovane. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Trovato con oltre cento grammi tra cocaina, marijuana e hashish: lascia il carcere

