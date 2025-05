Trovato con la cocaina e soldi in contanti 25enne finisce in manette

Un 25enne è stato trovato in possesso di cocaina e contanti, finendo in manette, mentre i carabinieri di Vairano Patenora hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni per spaccio di droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha rafforzato l’azione contro il traffico illecito nella zona di Caianello.

I carabinieri della Stazione di Vairano Patenora, a Caianello, hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, fermato dai carabinieri mentre si trovava in una zona isolata e abitualmente frequentata da. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Trovato con la cocaina e soldi in contanti, 25enne finisce in manette

