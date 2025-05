Troupe di Fuori dal coro aggredita a Firenze Ci hanno rincorso e tirato bottiglie di vetro

Il 29 maggio 2025, a Firenze, la troupe di Fuori dal coro è stata vittima di un’aggressione da parte di spacciatori nordafricani, che le hanno rincorse e scagliato bottiglie di vetro e altri oggetti. Un episodio che mette in evidenza le crescenti tensioni nell’area, a pochi chilometri dal cuore della città.

Firenze, 29 maggio 2025 – Ancora un’ aggressione nei confronti di giornalisti e operatori della trasmissione Fuori dal coro. “Ci hanno tirato bottiglie di vetro, scope e altri oggetti. È successo a 20 minuti dal centro storico di Firenze. Ad aggredirci sono stati alcuni spacciatori nordafricani che occupano abusivamente una ex falegnameria abbandonata”, si legge nel messaggio pubblicato sui social a margine del video dell’aggressione. Nelle immagini si vedono chiaramente alcuni uomini che si accaniscono lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti contro la troupe intimando agli operatori di spegnere le telecamere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troupe di Fuori dal coro aggredita a Firenze. “Ci hanno rincorso e tirato bottiglie di vetro”

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, torna in prima serata su Rete 4 "Fuori dal coro", il talk show di Mario Giordano. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Troupe Fuori Coro Aggredita Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

«Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice: l'operatore Massimo Belluzzo preso pe; Galli e Meini: 'Solidarietà alla troupe di Fuori dal Coro aggredita in via Sestese'; «Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice: l'operatore Massimo Belluzzo preso per il collo da un rumeno»; Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice. L'operatore Belluzzo: «Preso per il co. 🔗Approfondimenti da altre fonti

«Troupe Fuori dal Coro aggredita da un borseggiatore vicino alla Fenice: l'operatore Massimo Belluzzo preso per il collo da un rumeno» - VENEZIA - «Aggredita da un borseggiatore la troupe di Fuori dal Coro»: è quanto denunciano giornalisti e operatori ... 🔗Da msn.com

Venezia, troupe di Rete 4 aggredita da un borseggiatore in zona Fenice - Cronista di «Fuori dal Coro» stretto al collo: a salvarlo i colleghi e gli operatori di sicurezza messi a disposizione da Mediaset ... 🔗Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Belluzzo di "Fuori dal coro" aggredito dai borseggiatori a Venezia - L'operatore della troupe della trasmissione di Rete 4 stava facendo un video, c'erano anche i "Cittadini non distratti" e la consigliera di Municipalità, Monica Poli. «Gli stessi del pestaggio al came ... 🔗Si legge su veneziatoday.it