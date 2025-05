Trimestrale Nvidia ricavi record malgrado il divieto trumpiano di vendere i chip in Cina

Nonostante le restrizioni imposte dall'amministrazione Trump, che hanno portato a una svalutazione di 4,5 miliardi di dollari sui chip H20, Nvidia ha registrato ricavi record nel primo trimestre, superando le attese con un fatturato di 44,1 miliardi di dollari. Un risultato sorprendente che dimostra la forza e la resilienza del colosso tecnologico, anche in un contesto di sfide geopolitiche e commerciali.

Le nuove restrizioni sui chip H20 costano al colosso americano 4,5 miliardi di dollari di svalutazioni, ma i risultati del primo trimestre superano comunque le aspettative con 44,1 miliardi di fatturato.

