TrigNO di Amici invita Luca Jurman al suo concerto la replica | “Studia magari verrà alla luce il tuo talento”

Luca Jurman riceve un ironico invito da Trigno di Amici a partecipare al suo concerto, tra critiche e battute velenose sui social network. Scopri come si è svolta questa insolita interazione tra l'ex insegnante di Amici e il giovane artista, e perché Jurman invita a "studiare" per far emergere il talento. Continua a leggere per tutti i dettagli di questa controversa vicenda.

Dopo le critiche a TrigNO in un video su Tik Tok, Luca Jurman ha ricevuto un invito dall'ex allievo di Amici che gli ha proposto di partecipare a un suo concerto. L'ex insegnante del talent show ha risposto a tono: "Quando svilupperai il tuo talento accetterò. Studia, magari verrà alla luce". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - TrigNO di Amici invita Luca Jurman al suo concerto, la replica: “Studia, magari verrà alla luce il tuo talento”

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!” - Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Trigno Amici Invita Luca Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 24, Nicolò commenta il fortissimo legame con Trigno: Sono contento della sua vittoria, lui è mio padre!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Botta e risposta al veleno tra Trigno e Luca Jurman: l’invito declinato - Dopo la fine di Amici, non si sono placate le polemiche per le troppe critiche di Luca Jurman agli allievi. Cosa è successo con Trigno. 🔗Si legge su msn.com

Amici 24, botta e risposta sui social tra TrigNO e Luca Jurman: "Spero tu decida di studiare invece di..." - Il vincitore della categoria canto di Amici 24, TrigNO, ha risposto ironicamente a un video-critica di Luca Jurman, che ha prontamente replicato lanciando una frecciatina al giovane cantante. 🔗Secondo msn.com

Amici 24, Jurman fa a pezzi Trigno: “Vai a studiare”, il commento di fuoco dopo l’invito al concerto - L’ex vocal coach del talent show di Maria De Filippi ha risposto senza troppi giri di parole alla proposta del cantante finalista della 24esima edizione ... 🔗Scrive libero.it