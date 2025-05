Triestina la mazzata | sono 9 i punti di penalizzazione

La Triestina rischia di affrontare una stagione difficile dopo aver ricevuto una penalizzazione di nove punti, decisa dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale. Questa pesante sanzione, che si riferisce alla stagione 2025/2026, potrebbe avere gravi ripercussioni sulla posizione della squadra in classifica.

TRIESTE - Alla fine il verdetto è davvero pesante: sono nove punti di penalizzazione comminati a la Triestina nel prossimo campionato. La sanzione è arrivata dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale. I punti di penalizzazione dovranno essere scontati nella stagione 20252026.

Terza Categoria / Gioca con il tesseramento scaduto, clamorosa stangata Urbanitas Apiro: 4 punti di penalizzazione - VALLESINA, 12 MAGGIO 2025 - Clamoroso risvolto nel calcio di terza categoria: l'Urbanitas Apiro è stata punita con 4 punti di penalizzazione e 400 euro di multa per aver schierato un giocatore con il tesseramento scaduto. 🔗continua a leggere

