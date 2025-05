Tributo agli AC DC a San Giuseppe Jato i Thunderstruck in concerto al Rock Cafè

Vivi l’energia travolgente degli AC/DC con i Thunderstruck in concerto al Rock Cafè di San Giuseppe Jato, un tributo che rende omaggio alla leggendaria band australiana. Con un sound grezzo e istintuale, i Thunderstruck catturano l’essenza delle origini blues di AC/DC, portando sul palco tutta la forza e la rawness di questa musica senza tempo.

Grezzi, istintuali, senza fantasia, furono e sono tutt'ora feroci esecutori di semplici e primitivi indemoniati riff che traggono le loro origini dal blues. La loro terra d'origine, la lontanissima Australia, ha contribuito da oltre 40 anni a stimolare questa dimensione aborigena divenuta nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tributo agli AC/DC a San Giuseppe Jato, i Thunderstruck in concerto al Rock Cafè

