Tribunale Manhattan sospende tariffe Trump su Cina Messico e Canada con ricorso in corso

Un tribunale di Manhattan ha sospeso temporaneamente le tariffe imposte da Donald Trump su Cina, Messico e Canada, nel contesto di un ricorso ancora in corso. Questa decisione limita l'uso di dazi elevati che hanno aumentato i costi delle importazioni negli Stati Uniti, segnando un'importante vittoria nel contenzioso commerciale in corso.

Un tribunale federale ha stabilito che Donald Trump non può imporre dazi elevati che hanno fatto aumentare sensibilmente i costi delle importazioni negli Stati Uniti. La decisione, emanata da tre giudici della United States Court of International Trade di Manhattan, impedisce l'applicazione delle tariffe decise dall'ex presidente, sia quelle già in vigore sia quelle annunciate.

Dazi: tribunale federale, Trump non ha autoritĂ per imporli - Un tribunale federale ha stabilito che Donald Trump non ha l’autoritĂ di imporre dazi doganali estesi sulle importazioni attraverso la legge sui poteri d’emergenza. 🔗continua a leggere

Dazi, tribunale federale stoppa Trump. La Casa Bianca fa ricorso - Il presidente statunitense, Donald Trump, non ha l'autorità di imporre dazi ingenti che hanno fatto schizzare i prezzi delle importazioni negli Stati Uniti. Lo ha stabilito un tribunale federale. L'Am ... 🔗Come scrive informazione.it