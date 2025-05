Tribunale federale negli Usa blocca i dazi di Trump sono illegali | cosa succede ora

Il tribunale federale negli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi imposti dall’amministrazione Trump, ritenendoli un abuso di potere e che avrebbero dovuto essere approvati dal Congresso. La decisione apre una nuova fase legale, con l’amministrazione che ha già fatto ricorso e la possibilità che la questione possa arrivare alla Corte Suprema. Nel frattempo, Elon Musk annuncia il suo addio al governo, facendo ulteriori notizie nell’attuale scenario politico-economico.

Per i dazi di Donald Trump arriva un blocco legale: secondo la corte federale che si occupa di commercio, li ha imposti abusando i suoi poteri, mentre avrebbe dovuto passare dal Congresso. L'amministrazione Trump ha fatto ricorso, si potrebbe arrivare alla Corte suprema. Nel frattempo, Elon Musk ha annunciato il suo addio al governo.

Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autorità di imporli.

