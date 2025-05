Tribunale federale blocca i dazi di Trump | Sono illegali E intanto Musk molla il presidente Usa

Un tribunale federale statunitense ha deciso di bloccare i dazi imposti dall'amministrazione Trump, giudicandoli illegali e mettendo in discussione le recenti politiche commerciali. Nel frattempo, Elon Musk sorprende i rumors: si dice che abbia deciso di allontanarsi dal ruolo di presidente degli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nel panorama politico e tecnologico.

Schiaffo a Donald Trump: un tribunale federale ha infatti bloccato i dazi imposti dal presidente Usa giudicandoli “illegali”. La Court of International Trade, Corte del Commercio Internazionale, un tribunale federale con sede a Manhattan competente in materia di commercio estero e dogane, ha stabilito che la legge invocata dalla Casa Bianca, l’International Emergency Economic Powers Act del 1977, non dĂ a Trump l’autoritĂ di imporre unilateralmente dazi così come fatto il 2 aprile scorso nel cosiddetto “Liberation Day”. La Corte, scrive il Corriere della Sera, “ha annullato gli ordini esecutivi di Trump che impongono dazi al 25% su prodotti canadesi e messicani e al 20% su quelli cinesi, in risposta ad una emergenza nazionale per traffico di fentanyl; ha abbattuto i dazi del 10% imposti su tutti i partner commerciali degli Stati Uniti per rispondere al deficit della bilancia commerciale, come pure i dazi reciproci dal 20% al 50% su una sessantina di Paesi, che dovrebbero entrare in vigore il 9 luglio se i governi stranieri non raggiungono l’accordo con la Casa Bianca”. 🔗 Leggi su Tpi.it