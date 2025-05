Tribunale di Ascoli a rischio sfratto il presidente Catelli | Intesa con il Demanio

Il futuro del Tribunale di Ascoli è in bilico, con un possibile sfratto all’orizzonte a causa dei contenziosi con il Demanio. Tuttavia, si apre uno spiraglio di soluzione grazie a un accordo in fase avanzata tra lo Stato e il Fondo InvestiRE Sgr, che potrebbe riportare l’immobile nel patrimonio pubblico.

Ascoli, 29 maggioo 2025 – Si avvicina una possibile svolta nella complessa vicenda del Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno: è in fase avanzata la trattativa tra lo Stato e il Fondo InvestiRE Sgr per definire un accordo economico che consenta la retrocessione dell'immobile al patrimonio pubblico. A confermare l'evoluzione positiva è la richiesta del fondo di rinviare l'udienza prevista per giugno presso la Corte d'Appello di Ancona, che potrebbe essere riprogrammata a fine 2025. L'orientamento distensivo arriva dopo che il Tribunale di Ascoli aveva già fissato al 29 dicembre 2026 la data per il rientro in possesso del bene da parte dello Stato, a seguito della cessazione del contratto di locazione.