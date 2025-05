Treviso operaio di 63 anni precipita dal tetto di un capannone e muore | chi è la vittima

Tragedia a Treviso: Muhammed Memishoski, un operaio di 63 anni di origine macedone, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone presso la ditta Work Metal Srl. L'incidente, avvenuto intorno alle 11 a San Biagio di Callalta, ha sconvolto la comunità locale. Continua a leggere...

La vittima si chiamava Muhammed Memishoski, aveva 63 anni ed era di origine macedone e residente a Monastier. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 presso la ditta Work Metal Srl, situata in via Pascoli a San Biagio di Callalta. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Treviso, operaio di 63 anni precipita dal tetto di un capannone e muore: chi è la vittima

