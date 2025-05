Treno guasto e nessun avviso Rabbia pendolare

Scopri come un guasto improvviso su un treno proveniente da Bozzolo verso Milano Centrale ha causato disservizi e rabbia tra i pendolari, sorprendendo gli utenti senza alcun avviso e lasciandoli in attesa. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di una comunicazione tempestiva e affidabile nel trasporto ferroviario.

Il treno da Bozzolo e diretto a Milano Centrale ieri mattina, per i pendolari in attesa poco prima delle 12 sui binari della stazione di Codogno, è diventato improvvisamente "fantasma". Cancellato. Non sarebbe piĂą arrivato come previsto alle 11.53 perchè mezz'ora prima si era fermato a Cremona e, per un guasto, non si era piĂą mosso. Nessuno però aveva avvertito i viaggiatori della Bassa in attesa. Nessuna comunicazione circa il ritardo, ma solo una nota diffusa dall'altoparlante un minuto prima dell'arrivo previsto. "Il convoglio è stato cancellato", è stato il messaggio che ha mandato su tutte le furie diversi viaggiatori costretti a trovarsi un altro treno da lì a poco.

