Tregua su Gaza ancora in bilico Israele dice sì alla proposta ma Hamas fa melina

La tregua a Gaza resta incerta: mentre Israele approva una proposta di cessate il fuoco, Hamas sembra rallentare i negoziati. La possibilità di una pace temporanea e il ritorno degli ostaggi israeliani continuano a dipendere da un fragile passo avanti.

L'ennesima speranza di un cessate il fuoco a Gaza e di un ritorno a casa degli ostaggi israeliani è ancora una volta appesa a un filo. Per qualche ora, questa sera, si era sperato in una svolta: Israele aveva fatto trapelare il suo via libera al piano dell'inviato americano Steve Witkoff, e la televisione Al Arabiya aveva dato la notizia che anche Hamas aveva accettato. Poi è arrivata la smentita: il movimento sta ancora studiando le carte. L'ultima proposta di Witkoff prevede il rilascio di 10 ostaggi israeliani e la restituzione di 18 corpi – metà il primo giorno di tregua e l'altra metà il settimo – in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tregua su Gaza ancora in bilico. Israele dice sì alla proposta, ma Hamas fa melina

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

