Tregua a Gaza Netanyahu | Pronti ad accettare il piano di Witkoff I punti dell' accordo

Una possibile tregua a Gaza prende forma mentre Netanyahu si mostra aperto al piano di Witkoff per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Roma, 29 maggio 2025 – Gli sviluppi nella crisi tra Israele e Gaza offrono nuovi spiragli di pace, grazie agli sforzi diplomatici internazionali.

Roma, 29 maggio 2025 – Si apre uno spiraglio per una nuova tregua a Gaza.  Israele avrebbe accettato il nuovo piano per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia proposto dall'inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Lo riportano i media israeliani, citando le parole del premier Benjamin Netanyahu, durante l'incontro con i familiari degli ostaggi. Lo ha detto il premier alle famiglie degli ostaggi "Accettiamo l'ultimo schema Witkoff che ci è stato trasmesso stasera”, ha detto. Sottolineando però che “Hamas non ha ancora risposto. Non crediamo che rilascerĂ gli ostaggi, quindi continueremo a combattere finchĂ© Hamas non sarĂ eliminato, e non lasceremo la Striscia finchĂ© tutti gli ostaggi non saranno nelle nostre mani", ha dichiarato Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net