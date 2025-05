Tredozio Rocca e la ricostruzione | Urgono strumenti straordinari

Dopo il terremoto del 18 settembre 2023 che ha colpito Tredozio, Rocca San Casciano e zone vicine, è fondamentale adottare strumenti straordinari per la ricostruzione. La richiesta della consigliera regionale Valentina Ancarani mira a includere formalmente il sisma nel pacchetto di emendamenti al Decreto-Legge 65/2025, attualmente in discussione in Parlamento, per garantire un intervento rapido ed efficace.

"Occorre inserire formalmente il sisma che il 18 settembre 2023 ha colpito Tredozio, Rocca San Casciano e i territori limitrofi nel pacchetto di emendamenti al Decreto-Legge 652025, attualmente in fase di conversione in Parlamento". È la richiesta avanzata dalla consigliera regionale Valentina Ancarani del Pd, in un’interrogazione a risposta orale depositata in Commissione, per garantire un piano straordinario di ricostruzione pubblica e privata e la copertura totale dei danni riconosciuti. Spiega la consigliera Ancarani: "Le comunità colpite stanno ancora facendo i conti con gravi conseguenze: edifici inagibili, scuole ospitate in prefabbricati, beni monumentali danneggiati, uffici comunali delocalizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tredozio, Rocca e la ricostruzione: "Urgono strumenti straordinari"

Su questo argomento da altre fonti

Tredozio, Rocca e la ricostruzione: Urgono strumenti straordinari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ricostruzione a Tredozio: “Accesso al bonus 110% per i lavori nelle case” - Non è finita qui. La prima cittadina di Tredozio auspica che "la Regione si occupi in toto della ricostruzione degli edifici di interesse strategico, come le scuole e il Comune di Tredozio ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

La (nuova) scuola che verrà . Pioggia di milioni a Tredozio: "Così rinasce la speranza" - La realizzazione di una nuova scuola a Tredozio rappresenta un salto di qualità alla ricostruzione post-terremoto nel comune dell’alta valle del Tramazzo. Infatti, ad un anno e quattro mesi dal ... 🔗Riporta msn.com

Giovanni Ravagli: "Sarò sindaco-tecnico per Tredozio colpita da frane e terremoto" - Ci metterò energia e positività". Come procederà alla ricostruzione post alluvione e post terremoto di Tredozio? "Seguiremo attivamente sia gli interventi assegnati alla società Sogesid ... 🔗Segnala msn.com