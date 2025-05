Trecento alloggi popolari Partita la ristrutturazione | Alle famiglie entro il 2026

Palazzo Vecchio interviene sull’emergenza abitativa lanciando la ristrutturazione di oltre 300 alloggi popolari, destinati alle famiglie in graduatoria entro il 2026. Un intervento decisivo per valorizzare gli immobili vuoti e garantire nuove risposte abitative a chi ne ha più bisogno.

Palazzo Vecchio batte un colpo sull’emergenza abitativa. Sono partiti i lavori di ristrutturazione straordinaria degli alloggi Erp rimasti vuoti ma che devono essere ristrutturati prima di essere assegnati alle famiglie in graduatoria. Entro l’inizio del 2026, quindi, per più di 300 nuclei familiari si apriranno le porte di oltre 300 abitazioni fresche di riqualificazione. Dopo lo stanziamento in delibera di 6 milioni, una determina e il relativo disciplinare hanno dato mandato a Casa Spa di dare avvio al piano straordinario di manutenzioni. Casa Spa ha già provveduto ad effettuare il bando con cui ha individuato le ditte per i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trecento alloggi popolari. Partita la ristrutturazione: "Alle famiglie entro il 2026"

