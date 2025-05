Trebaseleghe saluta la dottoressa Tomasello | va in pensione

Trebaseleghe saluta con affetto la dottoressa Manfreda Tomasello, che il primo giugno va in pensione dopo una carriera iniziata nel 1986 come Medico di Medicina Generale. La comunitĂ si stringe intorno a lei, ringraziandola per il loro impegno dedicato a tanti pazienti nel corso degli anni.

Il primo giugno segna la fine di un lungo percorso per la dottoressa Manfreda Tomasello, che lascia l’incarico di Medico di Medicina Generale a Trebaseleghe. Una vita professionale cominciata tra le sostituzioni nelle zone limitrofe, giĂ dal 1986, e consolidata con l’incarico stabile a partire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Trebaseleghe saluta la dottoressa Tomasello: va in pensione

