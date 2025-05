Tre anni dalla scomparsa di Mia Filippone | Napoli la ricorda con premi e corti inediti

A tre anni dalla scomparsa di Mia Filippone, Napoli la ricorda con premi e cortometraggi inediti, celebrando il suo impegno come ex vicesindaco e dirigente scolastica. L’evento “La MIA Ponticelli”, organizzato dall’Arci Movie e dal ‘Marie Curie’, rende omaggio alla figura di questa stimata figura del territorio partenopeo.

Napoli ricorda Mia Filippone, già vicesindaco di Napoli e dirigente scolastica di diverse scuole partenopee. L’occasione è con “La MIA Ponticelli”, evento organizzato dall’associazione Arci Movie e dall’istituto tecnico e tecnologico ‘Marie Curie’ di via Argine in cui la Filippone ha lavorato come preside prima ancora di essere nominata vicesindaca e assessore all’istruzione nella giunta comunale del capoluogo campano. Appuntamento per martedì 3 giugno alle ore 10 nell’aula magna dell’istituto scolastico superiore di via Argine 902. La giornata mette insieme diversi momenti particolari per rendere memoria alla straordinaria persona di Mia Filippone scomparsa nel luglio 2022. 🔗 Leggi su Ildenaro.it