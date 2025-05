Travestito da fantasma getta la spazzatura abusiva | denunciato e multato

Grazie alle telecamere la polizia municipale di Monreale in provincia di Palermo ha individuato e punito il furbetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Travestito da fantasma getta la spazzatura abusiva: denunciato e multato

Magi (+Europa) travestito da fantasma alla Camera: espulso - Un mago travestito da fantasma ha portato scompiglio alla Camera, espulso dopo aver interpellato la presidente Meloni. 🔗continua a leggere

