Trattenuta Brunetta la decurtazione stipendiale per i docenti assenti | come funziona e quando si applica?

La trattenuta Brunetta, introdotta nel 2008, riguarda la decurtazione dello stipendio dei docenti pubblici in caso di assenza per malattia nei primi giorni di assenza. Scopri come funziona questa misura e quando si applica, per comprendere meglio i tuoi diritti e doveri.

La trattenuta Brunetta è una misura introdotta nel 2008 che interessa tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, docenti inclusi. In caso di assenza per malattia, prevede una decurtazione dello stipendio nei primi giorni. Nonostante siano passati anni dalla sua introduzione, questa normativa continua a generare dubbi e domande, soprattutto nel settore scolastico. Vediamo nel dettaglio . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

