Trasporto pubblico gratuito per le forze dell' ordine | proroga fino al 30 settembre

Il trasporto pubblico gratuito per le forze dell'ordine e i militari è stato prorogato fino al 30 settembre, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente per motivi di servizio sui mezzi pubblici locali. Questa misura, firmata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, supporta le esigenze di mobility delle forze dell'ordine fino alla fine dell'estate.

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Trasporto pubblico gratuito per le forze dell'ordine: proroga fino al 30 settembre

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale. 🔗continua a leggere

