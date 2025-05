Trasferire in Prima opzione di Al Hilal con la Coppa del Mondo Club incombente … ma Al Ahli potrebbe essere il prossimo club

Al Hilal si sta preparando per la sfida della Coppa del Mondo per club, puntando a fare il salto di qualità internazionale con l’acquisizione di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, il club rivale, al-Ahli, potrebbe presto inserirsi nella corsa, rendendo la situazione ancora più incerta e appassionante.

2025-05-29 18:04:00 Giorni caldissimi in redazione! Secondo quanto riferito, i funzionari sauditi sono in colloqui “difficili” per mantenere Cristiano Ronaldo nel paese, con uno dei loro giganti di volo in cima, al-Hilal, che si dice che si trovino davanti ai rivali al-Ahli per firmare il cinque volte vincitore di Ballon d’Oro. Ronaldo, che è stato con al-Nassr per più di due anni senza vincere un trofeo, lunedì ha fortemente suggerito che lascerà il club quando il suo contratto termina imminente Il 40enne ha raccontato alle sue centinaia di milioni di seguaci dei social media: “Questo capitolo è finito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com