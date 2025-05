Trasferimento Camera di Commercio | i sindacati chiedono un incontro urgente

Le sigle sindacali Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fpl Frosinone-Latina chiedono con urgenza un incontro con il Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina per discutere del possibile trasferimento della sede dell’Ente. La richiesta evidenzia l’importanza di trovare una soluzione che tuteli i lavoratori e garantisca continuità nei servizi.

