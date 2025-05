Transizione digitale ed ecologica | bando da 13 milioni per le aziende trevigiane

Scopri come le aziende trevigiane stanno sfruttando i fondi del bando da 1,3 milioni di euro promosso dalla Camera di Commercio di Treviso, dedicato alla transizione digitale ed ecologica. Un'opportunità ideale per innovare e sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio, con già 14 progetti presentati dal 21 maggio.

Stanno riscuotendo grande successo i bandi proposti dalla Camera di commercio di Treviso in materia di transizione digitale ed ecologica. L'ammontare di fondi a disposizione è di 1,3 milioni di euro: dal 21 maggio sono già stati 14 i progetti presentati dalle aziende trevigiani per una richiesta. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Transizione digitale ed ecologica: bando da 1,3 milioni per le aziende trevigiane

WindTre e Sirti Digital Solutions al fianco del Comune di Crispiano per una transizione digitale sostenibile - WindTre e Sirti Digital Solutions si uniscono al Comune di Crispiano per promuovere una transizione digitale sostenibile. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Transizione Digitale Ed Ecologica Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Imprese, Moratti: Semplificare vincoli troppo onerosi di transizione digitale ed ecologica; Voucher doppia transizione digitale ed ecologica per le imprese di Rieti e Viterbo; Imprese, Moratti: Semplificare vincoli troppo onerosi di transizione digitale ed ecologica; Imprese, Moratti: 'Semplificare vincoli troppo onerosi di transizione digitale ed ecologica'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Innovazione e sostenibilità: la Camera di Commercio Gran Sasso lancia i voucher digitali ed energetici 2025 - L’AQUILA – Incentivi dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per le imprese locali che vogliono investire in innovazione digitale e transizione energetica. Al via il bando pubblico ... 🔗Secondo ekuonews.it

Imprese, Moratti: "Semplificare vincoli troppo onerosi di transizione digitale ed ecologica" - (Adnkronos) - "Dobbiamo permettere alle nostre aziende di crescere e continuare a dare lavoro qualificato. Ci sono fondi sia per la transizione energetica che per la digitalizzazione a cui le imprese ... 🔗Segnala reggiotv.it

Mama Industry alla presentazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano - Travaglini: "La trasformazione digitale, infatti, non riguarda un singolo strumento, ma un cambio di mentalità orientato alla creazione di valore aggiunto" ... 🔗Come scrive affaritaliani.it