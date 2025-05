Trame Sonore 150 spettacoli Il festival nei luoghi dei Gonzaga

Scopri le trame sonore del festival nei luoghi dei Gonzaga, un'esperienza unica che celebra la musica e la storia di Mantova. La 13ª edizione di Trame Sonore riunisce oltre 300 artisti internazionali per più di 150 concerti in suggestivi palazzi e spazi storici della città dal 29 maggio al 2 giugno. Un festival imperdibile per gli amanti della musica da camera e delle atmosfere culturali di Mantova.

Musica per Mantova. Il festival Trame Sonore, giunto alla sua 13esima edizione, rende omaggio alla città e ai suoi luoghi celebri con la più importante kermesse di musica da camera d’Europa. Da oggi al 2 giugno 300 eccellenti artisti provenienti da tutto il mondo, si ritroveranno uniti per oltre 150 concerti in varie formazioni per cinque giorni e cinque notti di musica assoluta. Fra gli ospiti Alfred Brendel, Alexander Lonquich, Ian Bostridge; cuore della manifestazione l’ Orchestra da Camera di Mantova. Carlo Fabiano, direttore artistico, racconta. Maestro, come riuscite a convincere grandi artisti internazionali a esibirsi a Mantova? "E’ stato difficile i primi anni, poi abbiamo registrato un trend in crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trame Sonore, 150 spettacoli. Il festival nei luoghi dei Gonzaga

Mantova si trasforma in un laboratorio di creatività : il festival Trame Sonore 2025 reinventa la musica da camera - Mantova si prepara a diventare un laboratorio di creatività con il festival Trame Sonore 2025, che trasformerà la città in un crocevia di suoni e idee dal 29 maggio al 2 giugno. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trame Sonore, 150 spettacoli. Il festival nei luoghi dei Gonzaga; Trame Sonore a Mantova, al via la kermesse di musica da camera; Al via domani Trame Sonore: 5 giorni, 150 concerti, 30 luoghi d’arte; Trame Sonore 2025: musica da camera a Mantova. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trame Sonore, a Mantova un vortice di musica e bellezza - (di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 26 MAG - Dal 29 maggio al 2 giugno 300 artisti, 150 appuntamenti. Più di 300 artisti, 150 appuntamenti ... 🔗msn.com scrive

Il festival trame sonore anima mantova con oltre 300 artisti e 150 eventi dal 29 maggio al 2 giugno - a mantova il festival trame sonore coinvolge oltre 300 artisti in più di 150 eventi tra palazzi storici e spazi suggestivi, con ospiti internazionali e debutti importanti dal 29 maggio al 2 giugno ... 🔗Come scrive gaeta.it

Trame Sonore, a Mantova un vortice di musica e bellezza - (di Luciano Fioramonti) Dal 29 maggio al 2 giugno 300 artisti, 150 appuntamenti ... Il Festival cameristico Trame Sonore torna a travolgere Mantova dal 29 maggio al 2 giugno con il suo vortice ... 🔗Segnala ansa.it

?? Perfect Symphony @LIVE #edsheeran #andreabocelli #cover